Erstmalig in der Welt erlangte während dieser Anbausaison in Großbritannien (GB) ein autonomer Roboter, der Echten Mehltau durch Lichtbehandlung reduziert, die komplette Kontrolle über das Pathogen, ohne dass gesprüht werden musste. Der Roboter namens "Thorvald" führte auf über 10 ha zweier landwirtschaftlicher Betriebe in Kent UV-C-Behandlung durch, um...

