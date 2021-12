Die Liegenschaftstransaktion löse für Galenica im Geschäftsjahr 2021 einen zusätzlichen, einmaligen Beitrag zum Betriebsergebnis (EBIT) in Höhe von rund 9 Millionen Franken aus.Bern - Der Gesundheitskonzern Galenica hat seine Liegenschaft am Hauptsitz in Bern für rund 40 Millionen Franken an einen Immobilienfonds der Credit Suisse verkauft und wird sich künftig im Gebäude einmieten. Dieser Schritt wirkt sich in der Erfolgsrechnung positiv aus. Die Liegenschaftstransaktion löse für Galenica im Geschäftsjahr 2021 einen zusätzlichen, einmaligen Beitrag zum Betriebsergebnis...

