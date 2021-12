Die Aktionäre sollen davon profitieren: Die BNP will nach dem Vollzug eigene Aktien vom Markt zurückkaufen.Paris / Montreal - Die französische Grossbank BNP Paribas verkauft ihre kalifornische Tochter Bank of the West an die Bank of Montreal (BMO) aus Kanada. Der Kaufpreis liege bei 16,3 Milliarden Dollar (14,5 Mrd Euro) in bar, teilte BNP am Montag in Paris mit. Das Management rechnet mit einem Vollzug des Deals innerhalb des kommenden Jahres. Die Aktionäre sollen davon profitieren: Die BNP will nach...

Den vollständigen Artikel lesen ...