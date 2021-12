Die in Freienbach und London ansässige AS Equity Partners übernimmt die Konzerntochter der Post für 375 Mio Franken.Bern - Die Post hat entschieden, ihre Tochterfirma Swiss Post Solutions (SPS) zu verkaufen. Die in Freienbach und London ansässige AS Equity Partners übernimmt die Konzerntochter der Post für 375 Mio Franken. SPS bietet Lösungen zur Auslagerung von Geschäftsprozessen und innovativen Dienstleistungen im Dokumentenmanagement. Das Wachstum von SPS hat sich bereits in den letzten Jahren auf Kundinnen...

Den vollständigen Artikel lesen ...