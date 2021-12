Michael Roth übernimmt die Verantwortung in den Niederlassungen in der Schweiz und in Österreich. In Österreich wird er unterstützt von Reinhard Rodinger.Zürich/ Wien/ Santa Clara - Hitachi Vantara, Tochterfirma der Hitachi, Ltd. für digitale Infrastruktur, Datenmanagement und -analyse sowie digitale Lösungen, hat Michael Roth mit Wirkung zum 1. Dezember zum neuen Managing Director für die Schweiz und als Enterprise Sales Director für Österreich ernannt. In der Wiener Niederlassung wird er von Reinhard Rodinger, Director Service &

Den vollständigen Artikel lesen ...