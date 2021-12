Zudem wurden 226 neue Spitaleinweisungen und 48 neue Todesfälle gemeldet.Bern - In der Schweiz und in Liechtenstein sind nach Angaben des BAG in den letzten 72 Stunden 20'496 neue Coronavirus-Ansteckungen registriert worden. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 8691. Am Freitag lag dieser Schnitt noch bei 9122, vor einer Woche bei 9534. Zudem wurden 226 neue Spitaleinweisungen und 48 neue Todesfälle gemeldet.

