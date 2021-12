Das erste Photovoltaik-Kraftwerk des Unternehmens ist seit etwa einem Jahr in Betrieb. Es hat die großen Erwartungen an eine hohe Solarstromerzeugung in den Wintermonaten mehr als erfüllt.Ewz hat den Bau einer zweiten hochalpinen Photovoltaik-Anlage angekündigt. Auf der Staumauer Lago di Lei der Kraftwerke Hinterrhein AG (KHR) sollen mehr als 1000 Solarmodule installiert werden. Die geplante Photovoltaik-Anlage mit rund 350 Kilowatt Leistung werde dann jährlich etwa 380 Megawatt Solarstrom produzieren und einen Großteil davon im Winter. Die Bündner Gemeinde Ferrera habe für die Photovoltaik-Anlage ...

