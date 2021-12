Die Türkische Lira stürzt weiter ab und fiel am Montag um 9% - Der USD/TRY hält sich in der Nähe der jüngsten Höchststände, was wahrscheinlich zu einer weiteren Inflation und Chaos führen wird - Die türkische Lira kommt nicht zur Ruhe und setzt ihren Abwärtstrend fort. Der USD/TRY erreichte mit 17,95 ein neues Rekordhoch. Derzeit pendelt er um 17,85, ...

