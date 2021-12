Die in Amsterdam ansässige Lebensmittelplattform SUNT sicherte sich 1,1 Millionen EUR Finanzmittel, um weggeworfene Bananen in europäischen Häfen zu retten. Ab dem 2. Quartal 2022 wird ihre Bananenfabrik sich vor allem auf die Rettung von Bananen in europäischen Häfen konzentrieren. Alleine in den Benelux-Häfen werden jedes Jahr rund 20 Millionen kg Bananen...

Den vollständigen Artikel lesen ...