Nach den zuletzt deutlichen Verlusten haben die Anleger am Dienstag bei asiatischen Aktien wieder zugegriffen.Tokio / Hongkong / Shanghai / Sydney - Nach den zuletzt deutlichen Verlusten haben die Anleger am Dienstag bei asiatischen Aktien wieder zugegriffen. Mangels neuer negativer Nachrichten hätten Short-Eindeckungen die US-Futures steigen lassen, und die Aktienkurse in Asien seien dieser Entwicklung gefolgt, schrieb Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Angesichts zunehmend dünner Handelsvolumina...

