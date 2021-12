Das Ansinnen Frankreichs, in Atomkraftwerken gewonnenen Strom als klimanützlich zu deklarieren, ist klimapolitisch eine Katastrophe. "Nutznießer wird ausschließlich die französische Industrie sein", sagt Markus W. Voigt, CEO der aream Group. "Dies geht vor allem zulasten Deutschlands und kann die Wirtschaftsentwicklung 2022 deutlich beeinflussen." Für die französische Industrie ist Atomstrom eine der wesentlichen Energiequellen. "Diese in mehr oder weniger alten, längst abgeschriebenen Atomkraftwerken hergestellte Energie ist deutlich billiger als alles, was an Strom in Deutschland hergestellt wird", sagt Voigt. "Es wäre ...

