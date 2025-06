Der Mai brachte endlich einmal wieder ein durchschnittliches Windaufkommen nach Deutschland. Vorangegangen war eine monatelange Flaute, die die Erträge der Windanlagen empfindlich schmälerte. Der Ausbau der Anlagen schreitet dennoch fort, Genehmigungen werden zügiger erteilt. "Hier gibt es allerdings noch einige Effizienzreserven, die realisiert werden müssen", sagt Patrick Lemcke-Braselmann, Co-CEO der aream Group SE. In den ersten Monaten des laufenden Jahres wehte der Wind in Deutschland so schwach wie zuletzt vor 50 Jahren. Als Ursache nennen Meteorologen eine Reihe von Hochdruckgebieten, ...

