Was viele Menschen in Deutschland als enttäuschenden Sommer erleben, bezeichnen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes als "abwechslungsreiches Wetter". Im Juli wechselten sich Warnungen vor Hitze, Sturm und Starkregen ab. "Darunter litten nicht nur Urlauber und Ausflügler, sondern leider auch die Erträge der Solaranlagen hierzulande", sagt Patrick Lemcke-Braselmann, Co-CEO der aream Group SE. "Wann wirds mal wieder richtig Sommer?", sang Rudi Carrell schon 1975. Die Klage hat also Tradition - dieses Jahr aber ist sie berechtigt.
