An den drei Landesflughäfen in Zürich, Genf und Basel wurden im Sommerhalbjahr markant mehr Passagiere abgefertigt als im Vorjahr.Zürich - An den drei Landesflughäfen in Zürich, Genf und Basel wurden im Sommerhalbjahr markant mehr Passagiere abgefertigt als im Vorjahr. Das Vor-Corona-Niveau von 2019 wurde allerdings noch immer weit verfehlt. Knapp 14 Millionen Passagiere sind an den drei Flughäfen von Mai bis Oktober 2021 angekommen oder abgereist, wie der Informationsdienst für den öffentlichen Verkehr Litra am Dienstag...

Den vollständigen Artikel lesen ...