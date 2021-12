Dies ist der letzte Wochenbericht der Zürcher Kantonalbank. Wie Sie bereits der Presse entnommen haben, wird unsere Handelsplattform "eKMU-X" per Ende Jahr eingestellt.Marktbericht Zürich - Das Volumen im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank hat sich in der vergangenen Woche dank eines grossen Abschlusses praktisch vervierfacht auf 2,9 Millionen von 751'000 Franken. Die Anzahl der Abschlüsse blieb dagegen stabil mit 54 nach 55 in der Vorwoche. Der ZKB eKMU-X Index notierte derweil um 0,2 Prozent tiefer auf 890,83 Punkten.

