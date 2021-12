In einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung erläuterte das türkische Schatz- und Finanzministerium die Einzelheiten des neuen Lira-Einlageinstruments. Nachfolgend sind die wichtigsten Punkte aufgeführt, wie von Reuters berichtet. "Jede Bank kann sich an den neuen Wirtschaftsmaßnahmen beteiligen". "Das neue Einlageninstrument kann von Privatanlegern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...