Sinn Power hatte sich zuvor an die Kür gewagt und ein Offshore-System für Photovoltaik-Anlagen entworfen. Mit allen Wassern gewaschen hat der Hersteller sein maritimes Know-how in das Binnenwassersystem "Water Lily" gesteckt.In Gauting bei München schwimmt seit Dienstag eine Photovoltaik-Anlage auf dem örtlichen Baggersee. Dahinter steckt das Unternehmen Sinn Power, das auch in der Nähe des Baggersees angesiedelt ist und auf dem See den Produktstart ihres neuen Schwimmsystems für Photovoltaik-Anlagen feierte. Das System mit Namen "Water Lily" basiert auf Plastikschwimmer, die mittels einer Aluminiumstruktur ...

