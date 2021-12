Der EUR/USD bewegt sich seitwärts in einer engen Spanne knapp unter 1,1300 und in der Nähe seines 21DMA - Die Volumina sind vor den Weihnachts-/Jahresendfeiertagen rückläufig und werden wahrscheinlich erst im Januar wieder ansteigen - Analysten erwarten nicht, dass der EUR/USD in den kommenden Sitzungen aus der Spanne zwischen 1,1250 und 1,1350 ausbrechen ...

