Die am Dienstag veröffentlichten Daten zeigen, dass die Einzelhandelsumsätze in Kanada im Oktober um 1,6% gestiegen sind und damit die Erwartungen übertroffen haben. Nach Ansicht der Analysten der National Bank of Canada trägt der Aufschwung bei den Autohändlern dazu bei, dass die Einzelhandelsumsätze weiter über das Vorkrisenniveau steigen. Sie sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...