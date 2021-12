Nach den Abgaben vom Montag hätten "Schnäppchenjäger" die günstigeren Bewertungen bereits wieder zum Einstieg genutzt, hiess es am Markt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag eine deutliche Erholung von seinem schwachen Wochenauftakt gezeigt. Nach den Abgaben vom Montag hätten «Schnäppchenjäger» die günstigeren Bewertungen bereits wieder zum Einstieg genutzt, hiess es am Markt. Dazu kamen die recht dünnen Volumen kurz vor den Feiertagen, was die Märkte laut Beobachtern noch volatiler werden liess.

Den vollständigen Artikel lesen ...