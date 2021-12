Er war bis zu 2,60 Meter lang und etwa 50 Kilogramm schwer. Ein riesiger, versteinerter Tausendfüsser aus der Karbon-Zeit ist in England entdeckt worden - per Zufall von einem Absolventen der Universität Cambridge.Er war bis zu 2,60 Meter lang und etwa 50 Kilogramm schwer. Ein riesiger, versteinerter Tausendfüsser aus der Karbon-Zeit ist in England entdeckt worden - per Zufall von einem Absolventen der Universität Cambridge. Ein in England per Zufall entdecktes Fossil eines wohl gigantischen Tausendfüssers hat am Dienstag Schlagzeilen in Grossbritannien gemacht. Die Überreste des Tiers wurden im...

