Der Leitindex Dow Jones Industrial legt nach dem schwachen Wochenauftakt um 1,60 Prozent auf 35 492,70 Punkte zu.New York - Starke Quartalszahlen von Nike und Optimismus von Micron haben am Dienstag zur Erholung am New Yorker Aktienmarkt wesentlich beigetragen. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte nach dem schwachen Wochenauftakt um 1,60 Prozent auf 35 492,70 Punkte zu und übersprang dabei auch wieder die für den kurzfristigen Trend relevante 21-Tage-Linie. Der marktbreite S&P 500 gewann 1...

