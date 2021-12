Zürich - Der Vermögensverwalter Julius Bär erhält neu eine Finanzchefin. Evie Kostakis löse Dieter Enkelmann ab, der nach mehr als 15 Jahren per Juli 2022 zurücktritt.Zürich - Der Vermögensverwalter Julius Bär erhält neu eine Finanzchefin. Evie Kostakis löse Dieter Enkelmann ab, der nach mehr als 15 Jahren per Juli 2022 zurücktritt. Die 45-jährige Kostakis nimmt zugleich Einsitz in die Geschäftsleitungen der Gruppe und der Bank, wie das Zürcher Traditionshaus am Mittwoch mitteilte. Kostakis ist bereits seit 2013 bei der Bank tätig...

