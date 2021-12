Hoffmann, ein Systempartner für Qualitätswerkzeuge, hat 2021 mit rund 3000 Mitarbeitern in über 50 Ländern einen Umsatz von rund 1 Milliarde Euro erwirtschaftet.Zürich - SFS überrascht kurz vor dem Jahresende mit einer Grossakquisition. Der Metallverarbeiter übernimmt das deutsche Familienunternehmen Hoffmann SE mit Sitz in München. Finanziert wird die Transaktion zum Teil über eine Kapitalerhöhung. Hoffmann, ein Systempartner für Qualitätswerkzeuge, hat mit rund 3000 Mitarbeitern in über 50 Ländern im Jahr 2021 einen Umsatz von rund 1 Milliarde Euro...

