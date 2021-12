Viele dieser Trends stehen in engem Zusammenhang mit dem vor einigen Jahren vollzogenen Politikwechsel Chinas hin zum Konzept des "doppelten Kreislaufs".Zürich - Insgesamt sehen wir die folgenden sieben langfristige Trends in Asien (ex Japan), die Anleger bei ihren Investmententscheiden berücksichtigen sollten: Trend 1: Chinas stärkere Konzentration auf den Umweltschutz Trend 2: Ausbau der industriellen Infrastruktur Trend 3: Demographische Dividende (Double Income No Kids) Trend 4: Chinesische Haushalte diversifizieren ihre Ersparnisse Trend 5...

Den vollständigen Artikel lesen ...