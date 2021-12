Bereits nächstes Jahr will Volkswagen die Elektroautos der ID-Baureihe mit bidirektionalem Laden weiter in das Hausenergienetz integrieren und setzt dabei auf die Gleichstrom-Technologie. Letzteres ist besonders interessant für die vielen Elektroautofahrer und -fahrerinnen, die nach einer "Early-Buyer"-Studie bereits eine Photovoltaik-Anlage besitzen oder an einer solchen interessiert sind.Die Integration der Elektroautos in Heimenergiesysteme und in das Stromnetz rückt näher. Volkswagen steht kurz vor der Markteinführung des bidirektionalen Ladens für ID-Automodelle. Das erklärte Silke Bagschik, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...