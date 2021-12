Wild kommt von der Credit Suisse, wo er die Rolle Global Head of Environmental, Social and Governance (ESG) Strategy wahrnahm.Basel - Daniel Wild wird am 1. März 2022 als Managing Director zur Bank J. Safra Sarasin kommen und die Funktion als Chief Sustainability Officer übernehmen. Wild kommt von der Credit Suisse, wo er die Rolle Global Head of Environmental, Social and Governance (ESG) Strategy wahrnahm. Von 2006 bis 2019 war er in verschiedenen leitenden Positionen bei der RobecoSAM AG tätig...

