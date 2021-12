Das gegen Cyberrisiken tätige Startup Silenccio hat in Zusammenarbeit mit AXA Schweiz vor rund 18 Monaten mit «Cyberversicherung Plus» den ersten Online-Präventionsdienst gegen Betrug, Hacking, Datendiebstahl und Beleidigungen im Internet inklusive Versicherung auf den Markt gebracht.Winterthur - Das gegen Cyberrisiken tätige Startup Silenccio hat in Zusammenarbeit mit AXA Schweiz vor rund 18 Monaten mit «Cyberversicherung Plus» den ersten Online-Präventionsdienst gegen Betrug, Hacking, Datendiebstahl und Beleidigungen im Internet inklusive Versicherung auf den Markt gebracht. Seither beteiligt sich die AXA als Aktionärin am Startup und übernimmt nun eine Zweidrittelmehrheit.

