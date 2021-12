Es gibt ihn, den Markthochlauf der Elektromobilität. In Berlin ist er sogar besonders groß und Hamburg eher gering. Auch bei den Ladesäulen geht es voran. 10.000 neue öffentliche Ladepunkte wurden in diesem Jahr errichtet.Der Marktanteil von sogenannten alternativen Antrieben im Mobilitätssektor nimmt in Deutschland weiter zu. So lag der Marktanteil der alternativen Antriebe bei Neuzulassungen von Januar bis Oktober 2021 bei 41,2 Prozent. Im Vorjahreszeitraum waren noch 21,8 Prozent. Das geht aus dem aktuellen Monitoringbericht der Deutschen Energieagentur (Dena) zur Mobilitätswende hervor. Zu ...

