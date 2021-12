Der österreichische Speisekartoffelmarkt präsentiert sich in der letzten Woche vor dem Weihnachtsfest in stabiler Verfassung. Der Markt wird von den Landwirten weiter bedarfsgerecht versorgt. Auch auf der Nachfrageseite gibt es kaum Änderungen zu den Vorwochen, berichtet die Interessengemeinschaft Erdäpfelbau, so das Agrarisches Informationszentrum aiz.info. Bildquelle:...

