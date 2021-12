Berlin - Die Bundesregierung hat den ersten Omikron-Toten in Deutschland bestätigt. Nach der aktuellen RKI-Statistik, die am Donnerstag aktualisiert wurde, handelt es sich dabei um eine Person zwischen 60 und 79 Jahren.



Die Behörde meldet mit 3.198 Fällen die Omikron zugeordnet werden zudem einen Anstieg von 25 Prozent gegenüber dem Vortag (+810 Fälle). Im flächenmäßig größten Bundesland Nordrhein-Westfalen gibt es mit 294 nachgewiesenen Fällen und 814 Verdachtsfällen mit Abstand die meisten, in Bayern sind es 82 bestätigte und 513 Verdachtsfälle und in Niedersachsen 63 nachgewiesene gegenüber 86 Verdachtsfällen.

