Viele Marktteilnehmer haben ihre Bücher aber schon geschlossen, daher dürfte die Handelssitzung in ruhigen Bahnen verlaufen.New York - Die zuletzt gute Stimmung am US-Aktienmarkt hält auch kurz vor Weihnachten an. Im frühen Handel am Donnerstag stieg der marktbreite S&P 500 mit plus 0,48 Prozent auf 4719 Punkte in Richtung seines vor viereinhalb Wochen erreichten Rekordhochs. Britische Studien zur Omikron-Variante sorgen für etwas Erleichterung. Sie untermauern die Thesen aus Südafrika, denen zufolge die Mutante des...

Den vollständigen Artikel lesen ...