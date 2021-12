Da die Federal Reserve und die ausländischen Zentralbanken in den nächsten Quartalen aktiver werden, glauben die Ökonomen von Wells Fargo, dass geldpolitische Differenzen für die Währungsentwicklung in diesem Zeitraum zunehmend an Bedeutung gewinnen werden. In der Folge prognostizieren sie bis Anfang 2023 einen EUR/USD-Kurs von 1,05 und einen USD/JPY-Kurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...