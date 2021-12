Der Kaufpreis soll bei einem mittleren einstelligen Milliardenbetrag in Euro liegen.London - Die Eigentümer der Globus-Warenhauskette und mehrerer anderer Handelsketten in Europa haben die britische Luxus-Kaufhauskette Selfridges übernommen. Die Unternehmen Central aus Thailand und die Signa-Gruppe des österreichischen Investors René Benko gaben den Kauf am Donnerstag gemeinsam bekannt. Beide Beteiligten sollen demnach 50 Prozent der Anteile an der Selfridges Group halten.

