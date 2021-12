Paxlovid wird bei Risikopatienten mit leichten bis mittelschweren Krankheitssymptomen eingesetzt und senkt laut Pfizer die Gefahr einer Spitaleinweisung oder eines Todes um knapp 90 Prozent.Washington - In den USA ist das Corona-Medikament Paxlovid des US-Pharmaunternehmens Pfizer zugelassen worden. Es wird bei Risikopatienten mit leichten bis mittelschweren Krankheitssymptomen eingesetzt und senkt laut Pfizer die Gefahr einer Spitaleinweisung oder eines Todes um knapp 90 Prozent. In der Schweiz dürfte ein Zulassungsgesuch bald folgen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA erteilte am...

