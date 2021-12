GBP/USD verzeichnete am Freitag den vierten Tag in Folge einen Anstieg - Die Konstellation ist nach wie vor fest zugunsten zinsbullischer Händler ausgerichtet - Die Bühne scheint bereitet für eine Rückeroberung der 1,3500-Marke - Das Währungspaar GBP/USD wurde am Freitag in der Nähe der 1,3390-85-Marke gekauft und drehte den vierten Tag in Folge ...

