Der mexikanische Peso steigt am Freitag auf breiter Front. USD/MXN steuert auf den niedrigsten Tagesschlusskurs seit einem Monat zu. Der USD/MXN fällt am Freitag den dritten Tag in Folge und wird bei 20,56 gehandelt, dem niedrigsten Stand seit einem Monat. Der mexikanische Peso wird nach wie vor durch eine Verbesserung der weltweiten Risikostimmung ...

