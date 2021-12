Der Anteil der sehr ansteckenden Coronavirus-Variante lag laut Bundesamt für Gesundheit am Montag bei 55,7% der Neuansteckungen.Bern - Die sehr ansteckende Omikron-Variante des Coronavirus ist in der Schweiz bereits dominant. Der Anteil von Omikron lag laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Montag bei 55,7 Prozent der Neuansteckungen. In der Schweiz und in Liechtenstein wurden dem BAG am Montag innerhalb von 96 Stunden 36'261 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet. Gleichzeitig registrierte das BAG 69 neue Todesfälle und...

