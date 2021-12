Europas wichtigste Aktienmärkte sind dank positiver Vorgaben von der Wall Street mit klaren Kursanstiegen in die letzte Börsenwoche des Jahres gegangen.Paris - Europas wichtigste Aktienmärkte sind dank positiver Vorgaben von der Wall Street mit klaren Kursanstiegen in die letzte Börsenwoche des Jahres gegangen. Sonstige Impulse fehlten jedoch wegen mangelnder marktbewegender Konjunktur- und Unternehmensnachrichten sowie der geschlossenen Börse in London. Der am Montagmorgen noch recht träge EuroStoxx 50 berappelte sich am Nachmittag im Zuge der...

