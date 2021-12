Der Preis für Western Texas Intermediate stieg während der New Yorker Sitzung um 2,66 %, was durch die geringe Handelsliquidität noch verstärkt wurde - Die Marktstimmung ist trotz des weltweiten Ausbruchs der Omicron-Variante optimistisch - WTI-Preisprognose: Nach oben geneigt, wobei ein Ausbruch über den 50-DMA den Weg in Richtung 79,00 $ eröffnen ...

