Die People's Bank of China (PBOC) setzte den USD/CNY-Referenzkurs am Dienstag auf 6,3728 fest, verglichen mit dem vorherigen Fixing und dem vorherigen Schlusskurs von 6,3686 bzw. 6,3713. "Mit den am Dienstag fälligen Reverse Repos im Wert von 10 Mrd. Yuan führt die chinesische Zentralbank an diesem Tag netto 190 Mrd. Yuan zu", so Reuters zu den Ankündigungen ...

