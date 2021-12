In den letzten beiden Folgen des Jahres stehen Hörer-Fragen im Mittelpunkt: Dennis wollte wissen, was hinter dem Thema "Aktienrückkäufe" steckt, warum machen Unternehmen das, wie wirkt sich das auf den Kurs der Aktie aus, welche Vor-und Nachteile hat der Anleger bzw. das Unternehmen? Viele spannende Fragen, über die die ntv-Moderatoren Raimund Brichta und Etienne Bell in dieser aktuellen Folge sprechen. https://wahre-werte-depot.de/warum-kaufen-unternehmen-ihre-aktien-zurueck/

