Der SMI notiert um 09.15 Uhr 0,30 Prozent höher bei 12'905,60 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag im frühen Geschäft etwas fester. Damit findet der Rekordlauf der vergangenen Tage und Wochen eine Fortsetzung und das erstmalige Übertreffen der Marke bei 12'900 Punkten ist bereits Tatsache. Gestützt werden die hiesigen Aktien von den Vorgaben aus den USA. Dort hat der S&P-500-Index am Vorabend ebenfalls so hoch geschlossen wie noch nie.

