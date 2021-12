Dabei soll die russische Seite ihre Bedenken vortragen können, die USA wollten dies mit Blick auf die "russischen Aktivitäten" ebenfalls tun.Washington / Moskau - Vertreter der USA und Russlands wollen am 10. Januar in Genf über den Ukraine-Konflikt und die von der Nato für Moskau geforderten Sicherheitsgarantien sprechen. Russlands Vize-Aussenminister Sergej Rjabkow bestätigte der Moskauer Staatsagentur Tass zufolge am Dienstag den Termin. Der Nationale Sicherheitsrat der USA hatte am Montagabend (Ortszeit) in Washington mitgeteilt...

