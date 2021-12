Am Vormittag legt der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 um 0,54 Prozent auf 4310,97 Punkte zu.London / Paris - An Europas wichtigsten Börsen hat sich am Dienstag die Aufwärtsbewegung vom Vortag fortgesetzt. Bei ruhigem Handel legten die Kurse in überschaubarem Ausmass zu. In London fand erneut kein Handel statt. Am Vormittag legte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 um 0,54 Prozent auf 4310,97 Punkte zu. Der französische Cac 40 stieg um 0,48 Prozent auf 7114,96 Punkte.

