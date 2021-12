Mit dem Zukauf wird die Marktposition im Geschäft mit der Veredelung essbarer Öle und erneuerbarer Treibstoffe gestärkt und die Marktbreite in Nordamerika ausgeweitet.Muttenz - Der Spezialchemiekonzern Clariant berichtet kurz vor Jahresende noch einmal über eine Akquisition. Er übernimmt das Attapulgit-Geschäft von BASF in den USA und zahlt dafür 60 Millionen Dollar in bar. Mit dem Zukauf werde die Marktposition im Geschäft mit der Veredelung essbarer Öle und erneuerbarer Treibstoffe gestärkt und die Marktbreite in Nordamerika ausgeweitet...

