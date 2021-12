Der EuroStoxx50 schliesst 0,56 Prozent höher bei 4311,93 Punkten.Paris - Europas wichtigste Aktienmärkte haben ihre Aufwärtsbewegung vom Wochenstart am Dienstag fortgesetzt. Der EuroStoxx50 schloss 0,56 Prozent höher bei 4311,93 Punkten. Damit baute der Eurozonen-Leitindex seine Gewinnsträhne der vergangenen sechs Handelstage auf rund 5 Prozent aus. Der französische Cac 40 stieg am Dienstag um 0,57 Prozent auf 7181,11 Punkte. An der Londoner Börse fand erneut...

