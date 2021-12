Berlin - Deutschlands oberster Verbraucherschützer Klaus Müller hat vor dem Kauf von Kryptowährungen wie Bitcoin und Co. zum Schutz des Vermögens vor Inflation gewarnt. "Die Behauptung, Kryptowährungen sind ein Mittel gegen Inflation, ist völliger Bullshit - und volkswirtschaftlich falsch", sagte der Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV) den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben).



99 Prozent der Anleger verstünden nicht, wie Kryptowährungen geschürft werden. "Es ist ein endliches System. Je höher die Nachfrage, desto höher der Preis." Die Inflation sei damit Teil dieses Systems, sagte Müller.



Die Währungen würden vielleicht hip und cool klingen, aber sie seien wie Zertifikate oder Hebelprodukte etwas für professionelle Anleger oder für Menschen, die zu viel Geld haben. "Wer Kryptowährungen kauft, der kann auch gleich Lotto oder Roulette spielen", warnte der VZBV-Chef in den Funke-Zeitungen. "Kryptowährungen sind hochspekulative Anlagen, die in keiner Weise gesichert sind."

