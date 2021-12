Nestlé, Roche und Novartis in den Top 100, weitere 13 Firmen mit Sitz in der Schweiz in den Top 500 vertreten.An den internationalen Börsen bauen Unternehmen aus den USA dieses Jahr ihre Vormachtstellung weiter aus: Die Zahl der US-amerikanischen Konzerne, die sich per Ende 2021 unter den 100 wertvollsten Unternehmen der Welt befinden, ist im Vergleich zum Vorjahr von 58 auf 61 gestiegen. Wertvollstes Unternehmen der Welt zum Jahresende 2021 ist Apple mit einem Börsenwert von 2,9 Billionen US-Dollar...

Den vollständigen Artikel lesen ...