Die Inflationserwartungen in den USA, gemessen an der 10-Jahres-Breakeven-Inflationsrate gemäß den Daten der St. Louis Federal Reserve (FRED), blieben laut der FRED-Website mit 2,50 % auf dem höchsten Stand seit Dezember 08. Die festeren Inflationserwartungen halten die Befürchtung einer baldigen Zinserhöhung durch die Fed aufrecht, was wiederum die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...